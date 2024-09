Legenda głosi, że kobieta znalazła krzyż, kiedy przebywała w Ziemi Świętej, w okresie od 327 do 328 roku . Drzewo krzyżowe miało leżeć w gruzowisku dawnej cysterny w Jerozolimie. Potwierdzeniem, że był to krzyż Chrystusowy była tabliczka, na której napisano "Jezus Nazarejczyk, Król Żydów".

Relikwie miały się znajdować pomiędzy dwoma krzyżami, na których ukrzyżowano dwóch łotrów, opisanych w Ewangelii. Z faktów historycznych wynika jednak, że drzewo krzyża miało znajdować się w Jerozolimie w 350 roku, tyle że nie w całości. Biskup Cyryl twierdził, że jego fragmenty zostały rozesłane po całym świecie. Co ciekawe, w skład relikwii wchodzą także gwoździe, którymi Jezus został przybity do krzyża. Od XV wieku jeden z gwoździ Chrystusowych znajduje się w Katedrze Wawelskiej.

Święto 14 września. Pusty krzyż

Do VI wieku nigdy nie umieszczano Jezusa wiszącego na krzyżu . Było to związane z panującą ówcześnie tradycją, by przedstawiać Chrystusa wyłącznie w sposób chwalebny, a najczęściej o zmartwychwstaniu. Jego oblicze miało być piękne. Zamiast korony cierniowej miał królewski diadem.

Krzyż jako symbol

Ojcowie Kościoła podkreślali i nadal podkreślają, że krzyż odgrywa bardzo istotną rolę w życiu każdego chrześcijanina. Poprzez śmierć krzyżową i zmartwychwstanie, Jezus Chrystus otworzył bramy nieba i tak dokonało się zbawienie. Święty Jan Damasceński napisał, że tylko Krzyż Chrystusowy: "zwyciężył śmierć, zgładził grzech, pokonał piekło, darował ludziom zmartwychwstanie, udzielił łaski do wzniesienie się ponad doczesność i ponad śmierć, umożliwił powrót do dawnej szczęśliwości, otworzył bramę raju oraz uczynił człowieka dzieckiem Bożym".

Krzyż jako droga oczyszczenia

Krzyż oprócz tego, że jest znakiem charakterystycznym dla chrześcijaństwa pełni funkcję drogowskazu. Tak, jak Chrystus został skazany na ogromne cierpienia i śmierć za grzeszników, tak każdy wierny jest zaproszony do współuczestnictwa i do podjęcia się własnego krzyża.

Krzyż w tym przypadku jest alegorią trudów życia, z którymi zmaga się każdy człowiek. Zbawiciel wiszący na krzyżu pokazuje drogę do zbawienia , która wiedzie właśnie przez krzyż. Dlatego w każdym cierpieniu, bezradności i rozpaczy wierni zapraszani są do oddania swoich ciężarów w wybranych intencjach.

Czy w święto Podwyższenia Krzyża trzeba iść do kościoła?

Pomimo to, że święto Podwyższenia Krzyża, które w tym roku wypada w sobotę, jest istotną uroczystością, nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Oznacza to, że tego dnia nie trzeba iść do Kościoła. Mimo to kapłani zachęcają, by wziąć udział w uroczystościach i dziękować Bogu za zbawienie, które dokonało się właśnie przez krzyż.