Znana prokremlowska propagandystka, redaktor naczelna anglojęzycznej wersji telewizji RT, Margarita Simonian - zwana niekiedy "carycą propagandy" - wzięła udział w jednym z programów u rosyjskiego nadawcy. Gdy tylko zabrała głos, zaczęła usprawiedliwiać bombardowania Ukrainy, jakich od miesięcy dopuszcza się armia dowodzona z Kremla.

- Chciałbym, żeby ludzie w Ukrainie wiedzieli, że znam wielu ludzi - w tym także Władimira Putina - którzy nie cieszą się z tego, co się teraz tam dzieje - oznajmiła.

Simonian przekonywała, że "nie zna nikogo, kto cieszyłby się z tego, że Kijów jest ostrzeliwany, a dzieci są pozbawiane światła". - To te bestie, które wykorzystują nas w tej wojnie zastępczej. To ten "pseudoprezydent" Zełenski - to on nas zmusza do bombardowań - dodała.

- Uwierzcie mi, my tego nie chcieliśmy robić i nie chcemy tego robić. Rozumiecie to? - zakończyła.