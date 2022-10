Most Antonowski ostrzelany przez Ukraińców. Rosjanie potwierdzają

Ukraińskie jednostki rakietowe i artyleryjskie zaatakowały most Antonowski - wynika z doniesień zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich mediów. Według wstępnych informacji obiekt został trafiony co najmniej trzema pociskami z wyrzutni HIMARS. To kolejny atak na kluczową przeprawę.

Zdjęcie Most Antonowski w ogniu. Ukraina uderza / Twitter /