W opinii dziennikarza Damiana Ratki może to być niejedyna zdobyczy ukraińskich żołnierzy. SZU mogły przejąć część rosyjskich systemów łączności, obrony przeciwlotniczej czy amunicją przeciwpancerną.

Czołg T-90A. Co to za maszyna?

Czołg T-90 wszedł do produkcji w 1993 roku. T-90 posiada pancerz reaktywny nowej generacji Kontakt-5 na kadłubie i wieży. Ewenementem jest, że Rosjanie zdecydowali się na eksport czołgu, który dopiero co wprowadzili do służby w swojej armii. Takie zachowanie wymuszone jest silną konkurencją na rynkach światowych.

W 2021 roku dostarczono pierwsze T-90M . Zakres modernizacji T-90M objął przede wszystkim montaż nowego uzbrojenia w postaci zmodernizowanej armaty gładkolufowej 2A46M-5 kal. 125 mm wraz z nowym systemem kierowania ogniem oraz zdalnie sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem maszynowym Kord na stropie wieży.

Nowy modułowy pancerz reaktywny "Relikt" chroni kadłub i wieżę, a pancerz prętowy ochrania tylną część pojazdu. Możliwe jest zastosowanie aktywnych systemów ochrony.