Kreml zakazał mediom mówienia o "stu dniach wojny". Boją się Rosjan

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Niezależny serwis Meduza informuje, że do rosyjskich mediów rozesłano nakazy, by w zbliżającej się dacie stu dni wojny "nie koncentrować się na czasie trwania wojny". Kreml obawia się, że Rosjanie zaczną się skupiać na przedłużającej się inwazji, co zaburzy propagandowe przekazy o sukcesie rosyjskich wojsk - podaje Meduza.

Zdjęcie Władimir Putin / Bai Xueqi/Xinhua News Agency / Agencja FORUM