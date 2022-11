Atak z Białorusi coraz bardziej realny. Ukraina wyznaczyła moment eskalacji

Oprac.: Krystyna Opozda Ukraina - Rosja

Po stronie ukraińskiej narastają obawy o możliwy atak z terytorium Białorusi. Gen. Ołeksij Hromow ze sztabu generalnego Ukrainy ocenia, że wspólne formowanie wojsk na Białorusi to jedynie zasłona dymna, która w dalszej perspektywie posłuży do ataku z nowego kierunku. Sztab spodziewa się, że ewentualny atak nastąpi za co najmniej dwa-trzy miesiące.

Zdjęcie Sytuacja na froncie może się zmienić w ciągu dwóch-trzech miesięcy - spodziewają się Ukraińcy, zdj. ilustracyjne / GLEB GARANICH/Reuters / Agencja FORUM