"Mamy arkusze CKE", "wyciekły zadania maturalne". Co się pod tym kryje? Maturzysto, uważaj

Oprac.: Agnieszka Waś-Turecka Matura 2022

"Przecieki", "zobacz, co będzie na maturze", "mamy arkusze CKE" - uważajcie na takie komunikaty w sieci. Co roku, także i w 2022, pojawiają się one w internecie tuż przed rozpoczęciem matur. Sugerują maturzystom, że doszło do wycieku arkuszy maturalnych CKE i oferują dostęp do nich w zamian za opłatę. Arkusz CKE "dostępny" w internecie w czasie, kiedy jeszcze nie powinno go tam być, powinien wzbudzić podejrzliwość. Uważajcie!

Zdjęcie "Mamy arkusze CKE", "wyciekły zadania maturalne". Co się pod tym kryje? Maturzysto, uważaj / Andrzej Hulimka/Reporter / East News