Wcześniej Kraska był gościem Polskiego Radia 24, gdzie mówił m.in. o trzeciej dawce szczepionki.

"Kwestia dwóch, trzech dni"

Na początku października Europejska Agencja Leków (EMA) zarekomendowała, by trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19 firmy Pfizer lub Moderna podawać osobom o poważnie osłabionym systemie odpornościowym co najmniej 28 dni po przyjęciu drugiej dawki. Przypomniała też, podawanie dodatkowej dawki szczepionki BioNTech/Pfizer przeciw Covid-19 jest bezpieczne i skuteczne. Zastrzegła jednocześnie, że decyzja o ewentualnym podawaniu dawki przypominającej należy do krajów członkowskich UE.

Reklama

- Rzeczywiście EMA dwa tygodnie temu wydała rekomendację, aby dawka przypominająca mogła być podawana osobom powyżej 18. roku życia (...) Myślę, że w tym tygodniu będzie decyzja Rady Medycznej, że i u nas będzie dopuszczona dawka dla osób powyżej 18. roku życia - poinformował Kraska.

Wiceszef MZ ocenił, że decyzja Rady Medycznej "to kwestia dwóch, trzech dni".

Trzecia dawka szczepionki

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest zaś osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca. Chodzi m.in. o osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe; po przeszczepach narządowych przyjmującym leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV; leczonych aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowanych przewlekle z powodu niewydolności nerek.

W niedzielę na stronach rządowych podano, że dodatkową dawkę uzupełniającą przyjęło 157 310 osób, a przypominającą - 465 856 osób.

Czwarta fala pandemii

Kraska był również pytany o rozwój pandemii koronawirusa w kraju.



- Z naszych informacji i prognoz szczyt czwartej fali pandemii przypadnie na koniec listopada a początek grudnia. Jednak do końca bym się nie przywiązywał do tej informacji, bo poprzednie fale pokazały, że pandemia nie czyta naszych prognoz - powiedział.

Podkreślił również, że liczba nowych zakażeń powinna spadać do świąt Bożego Narodzenia.