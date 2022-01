Nowe przypadki SARS-CoV-2 pochodzą ze wszystkich województw: śląskiego (7895), mazowieckiego (6790), wielkopolskiego (4463), pomorskiego (4204), dolnośląskiego (4005), małopolskiego (3591), łódzkiego (3044), kujawsko-pomorskiego (2432), podkarpackiego (2340), lubelskiego (2318), zachodniopomorskiego (1744), opolskiego (1591), warmińsko-mazurskiego (1268), świętokrzyskiego (874), podlaskiego (754) i lubuskiego (733).



Ponadto 205 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba, a ze względu na współistnienie tej choroby z innymi schorzeniami - kolejne 22. Niedzielne dane oznaczają, że w Polsce wykryto 4 852 677 przypadków zakażenia koronawirusem. W sumie zmarło 105 161 chorych na COVID-19.

Więcej hospitalizowanych w skali tygodnia, mniej używanych respiratorów

W szpitalach przebywa 15 029 pacjentów z COVID-19, w tym 1056 chorych podłączonych do respiratorów. Dla pacjentów z koronawirusem przygotowano w sumie 30 458 łóżek i 2720 respiratorów.

Na kwarantannie przebywają 763 604 osoby. MZ poinformowało też, że wyzdrowiało dotąd 3 972 969 zakażonych.

Tydzień temu - 23 stycznia - w szpitalach przebywało 13 491 pacjentów z COVID-19, a pod respiratorami było 1239 chorych.

W ciągu ostatniej doby wykonano 143 752 testów na obecność koronawirusa, a także 112 210 szczepień przeciw COVID-19. W Polsce w pełni zaszczepionych jest 21 722 687 osób.



PIMS - groźne powikłanie po zakażeniu koronawirusem

Na Interii informowaliśmy, że dzieciom zagraża nie tylko koronawirus, ale i PIMS - powikłanie po zakażeniu. Jednak ryzyko jego wystąpienia szacuje się na mniej więcej jeden na 3-4 tysiące.

Dr Magdalena Okarska-Napierała przestrzegła jednocześnie, że nigdy tak wiele dzieci nie było zarażonych SARS-CoV-2, jak to będzie miało miejsce podczas fali Omikronu. Jej zdaniem, przez to także zapadalność na PIMS może wzrosnąć ponad odnotowywane do tej pory wartości. Więcej na ten temat przeczytasz tutaj.