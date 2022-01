- Wiele różnych projektów leży na stole. Nie chciałbym mówić o szczegółach, bo one będą żywo dyskutowane w dniu jutrzejszym - odpowiadał Waldemar Kraska dziennikarzom Polsat News pytany o nowe obostrzenia.



Na pytanie czy nauka zdalna zostanie przedłużona, wiceminister zdrowia przekazał, że dzieci powinny wrócić do szkół zgodnie z planem, po 9 stycznia. - W wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie zakażeń jest bardzo dużo, widzimy, że dzieci uczą się w szkołach stacjonarnie. Na dzień dzisiejszy to nie jest u nas zagrożone, ale ta sytuacja przy kolejnych falach jest bardzo dynamiczna - mówił Kraska.



Wiceminister zdrowia odniósł się też do skrócenia ważności unijnego certyfikatu covidowego. - Wszyscy eksperci podają, że trudno przewidzieć, ile będzie utrzymywała się nasza odporność po szczepieniu. Z biegiem czasu odporność spada. Dlatego ten okres został skrócony do dziewięciu miesięcy. Zawsze można ten okres wydłużyć. To tylko sygnał, że dawka przypominająca jest ważna - mówił Waldemar Kraska.



- Ten tydzień pokaże nam, w którym miejscu pandemii jesteśmy - podsumował wiceminister zdrowia.





Nowe restrykcje? "Będziemy podejmowali decyzje"

Minister zdrowia Adam Niedzielski, pytany we wtorek w RMF FM, czy rząd zareaguje na obecną sytuację epidemiczną lockdownem, przekazał, że "jeśli pewien arsenał związany z wyszczepieniem się kończy, to używa się tego, co pozostaje w ręku, czyli restrykcje, obostrzenia".

- Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu kontynuację wzrostowego trendu infekcji przy zapełnieniu mniej więcej ok. 20 tys. łóżek, będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające - zaznaczył.

Niedzielski zapowiedział, że "prawdopodobnie decyzje zapadną w środę lub piątek, jeśli trend wzrostu infekcji się utrzyma".

Omikron rozprzestrzenia się

Szef MZ, dopytywany, jakie mogą być ewentualne obostrzenia, stwierdził, że "będziemy rozmawiali o tym, co dalej ze szkołami, ale mamy takie samo zdanie, że ogromnym kosztem jest ograniczanie nauki stacjonarnej". Wskazał też na możliwe "inne restrykcje związane z ograniczaniem działalności gospodarczej, galerii i innych tego typu miejsc".

Odnosząc się do zakażeń nowym wariantem Omikron, Niedzielski powiedział, że "należy się liczyć, że każdy z nas jest nastawiony na kontakt z Omikronem".

- W takiej sytuacji niezaszczepienie się jest brakiem odpowiedzialności - ocenił.