Koronawirus w Polsce dzisiaj. Wiceminister zdrowia podał dane z 4 stycznia

Oprac.: Paweł Basiak Koronawirus w Polsce

Mamy 11 670 zakażeń koronawirusem, zmarły 433 osoby - przekazał we wtorek na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W zeszłym tygodniu, we wtorek resort zdrowia informował o 9843 zakażeniach i 549 zgonach. To wzrost zakażeń o 18 proc. tydzień do tygodnia. Ponad 320 zmarłych to osoby niezaszczepione.

Zdjęcie Nowe przypadki zakażeń koronawirusem w Polsce / Wojciech Strozyk/ / Reporter