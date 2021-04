Pierwsza partia Johnson&Johnson - 120 tys. szczepionek - ma trafić do Polski już w połowie przyszłego tygodnia, przed planowym wcześniej terminem - poinformował szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

"Od miesięcy Mateusz Morawiecki interweniuje w UE w sprawie przyspieszenia dostaw szczepionek do Polski. Dziś kolejna rozmowa premiera z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen. Pierwsza partia - 120 tys. szczepionek Johnson&Johnson ma trafić do Polski już w połowie przyszłego tygodnia, przed planowym wcześniej terminem!" - napisał Michał Dworczyk.



Wcześniej rząd informował, że pierwsze dostawy do Polski preparatu Johnson&Johnson spodziewane są po 18 kwietnia.



- Te szczepionki będą przede wszystkim wykorzystywane przez punkty wyjazdowe do osób chorych czy obłożnie chorych - takich, które same nie mogą dotrzeć do punktu szczepień - mówił szef KPRM na konferencji prasowej.



Preparat firmy Johnson&Johnson to czwarta szczepionka, która została zatwierdzona w UE, po preparatach firm: Pfizer/BioNTech, Moderna i AstraZeneca. Szczepionka jest już podawana w Stanach Zjednoczonych i RPA, ale została zatwierdzona również w Kanadzie.