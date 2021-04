​Minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński zaszczepił się przeciw COVID-19. - Przyjąłem szczepionkę firmy AstraZeneca. Czuję się świetnie - mówił szef resortu. Zaapelował do Polaków o udział w programie szczepień.

Zdjęcie Mariusz Kamiński /Jacek Domiński /Reporter

Szef MSWiA pierwszą dawkę szczepionki przeciw COVID-19 przyjął w piątek. - Tak jak ponad 100 tysięcy funkcjonariuszy służb mundurowych podległych MSWiA przyjąłem szczepionkę firmy AstraZeneca. Czuję się świetnie i cieszę się, że mogłem skorzystać z tej możliwości - skomentował.

- Narodowy Program Szczepień jest jedyną realną szansą na powrót do normalności. Dlatego apeluję do wszystkich - zaszczepcie się. Zróbcie to dla siebie i dla swoich rodzin - podkreślił minister Kamiński.

