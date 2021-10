Koronawirus w Polsce. Raport Ministerstwa Zdrowia z 21 października

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 5592 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. To wzrost o ponad 86 proc. tydzień do tygodnia. 14 października resort zdrowia informował o 3000 nowych przypadkach. Z powodu COVID-19 ostatniej doby zmarło kolejnych 46 pacjentów, siedem dni wcześniej było to 60 osób.

Zdjęcie Koronawirus w Polsce, zdj. ilustracyjne / Mateusz Slodkowski/SOPA Images/LightRocket / Getty Images