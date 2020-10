8099 nowych zakażeń i 91 kolejnych zgonów - to najnowszy bilans koronawirusa w Polsce, który Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek (15 października). Łączna liczba zdiagnozowanych przypadków w naszym kraju wzrosła tym samym do 149 903, a zgonów do 3308. Wyzdrowiało 85 588 osób. To najwyższy dobowy wzrost zakażeń od początku epidemii. W ciągu ostatniej doby wykonano 64,5 tys. testów.

Zdjęcie Służby medyczne podczas epidemii koronawirusa w Polsce /AP Photo/Czarek Sokolowski /East News

8099 nowych zakażeń koronawirusem dotyczy osób z województw: mazowieckiego (1306), małopolskiego (1303), wielkopolskiego (835), śląskiego (822), łódzkiego (691), pomorskiego (458), podkarpackiego (420), dolnośląskiego (382), kujawsko-pomorskiego (318), lubelskiego (315), świętokrzyskiego (283), opolskiego (282), warmińsko-mazurskiego (191), zachodniopomorskiego (177), lubuskiego (177), podlaskiego (139).



Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 91 osób. Spośród nich 84 osoby miały choroby współistniejące.



Łącznie od początku epidemii odnotowano w Polsce 149 903 przypadki zakażeń i 3308 zgonów z powodu SARS-CoV-2. Wyzdrowiało 85 588 osób. Aktualnie w Polsce jest 61 007 przypadków aktywnych.

Lawinowy wzrost zakażeń

To najwyższy dobowy przyrost zakażeń od początku epidemii w Polsce. Jest on o ponad 1500 wyższy od poprzedniego rekordu ze środy (14 października), gdy zaraportowano 6526 nowych przypadków koronawirusa. W środę z powodu COVID-19 zmarło najwięcej osób od początku epidemii - 116.

Koronawirus w Polsce 7662 214 19716 281 27592 634 4065 111 8070 203 2116 25 12989 397 4324 91 10947 318 20731 520 6465 110 3756 71 3106 46 9217 153 3573 42 5574 92

Ile osób w szpitalach, ile pod respiratorami?

Od kilkunastu dni stale rośnie liczba zajętych respiratorów i szpitalnych łóżek. Według danych resortu zdrowia obecnie z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa obecnie 6538 osób. 508 pacjentów jest podłączonych do respiratorów.

Kwarantanną objętych jest aktualnie 296 020 osób, a 36 066 - nadzorem epidemiologicznym.

W ciągu ostatniej doby wykonano 64,5 tys. testów wobec 43,8 tys. wykonanych dzień wcześniej.



Cały kraj "żółtą" strefą

Z powodu lawinowego wzrostu zakażeń koronawirusem w Polsce od soboty (10 października) cały kraj jest objęty "żółtą strefą". Strefą "czerwoną", w której obowiązują jeszcze surowsze restrykcje, objęto natomiast 38 powiatów, w tym sześć miast.

W całym kraju w przestrzeni publicznej, m.in. w sklepach, autobusach i na ulicach, trzeba nosić maseczki. Ten obowiązek nie obejmuje lasów, parków i plaż. Z obowiązku zasłaniania ust i nosa zwolnione są jedynie osoby z zaświadczeniem lekarskim lub z dokumentem potwierdzającym niepełnosprawność lub niesamodzielność.

Zdjęcie / INTERIA.PL

