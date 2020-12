"Jedyna szansa". Lekarze zachęcają do szczepień

W 1776 roku Edward Jenner po raz pierwszy zastosował szczepionkę, aby uratować życie ośmioletniego chłopca. To moment, by powiedzieć, że szczepionki są największym orężem współczesnego zdrowia publicznego i współczesnej medycyny. Powinniśmy z tego korzystać, to nasza jedyna szansa, by zatrzymać pandemię - mówiła w programie "Debata Dnia" w Polsat News prof. Katarzyna Życińska.

Zdjęcie Prof. Katarzyna Życińska kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii szpitala MSWiA w Warszawie /Polsat News

- Jestem w 36 godzinie po szczepieniu - powiedziała prof. Katarzyna Życińska. Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii szpitala MSWiA w Warszawie przyznała, że dobrze się czuje i ma jedynie "dyskomfort w miejscu szczepienia". - Nic poza tym - zaznaczyła.

- Jestem w 32 godzinie po szczepieniu. Wczoraj wieczorem miałem taką tkliwość mięśnia naramiennego - w tej chwili jest to już śladowe. Jak mocno nacisnę, to jeszcze coś tam czuję - tłumaczył z kolei prof. Robert Flisiak, prezes Polskiego Stowarzyszenia Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz kierownik kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

"Żadnych poważniejszych skutków"

Agnieszka Gozdyra, prowadząca program "Debata Dnia", zapytała gości, czy znają kogoś z personelu medycznego, kto miał poważne dolegliwości po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19. Medycy uczestniczący w rozmowie nie podali takiego przypadku. - Jak dotychczas nie odnotowano żadnych poważniejszych skutków szczepienia - podkreśliła prof. Katarzyna Życińska.

- Skuteczność i bezpieczeństwo szczepionek zostały potwierdzone w badaniach naukowych - mówił prof. Robert Flisiak. Jak dodał, zostało to udowodnione i zamieszczone w obszernych raportach przedstawionych amerykańskiej agencji rejestracji leków i europejskiej ds. leków. Co więcej - jak dodał - informacje ws. szczepionek zostały opublikowane w najważniejszym czasopiśmie medycznym świata, czyli w "The New England Journal of Medicine".

- Natomiast ci, którzy mówią o różnych dziwnych rzeczach, które mogą się zdarzyć (po przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19 - red.), nie są w stanie "podeprzeć się" żadnym wynikami badań - dodał prof. Flisiak.

Ile osób chce się zaszczepić?

Prof. Robert Flisiak skomentował również dane ws. deklaracji Polaków dotyczące tego, czy przyjmą szczepionkę. Z sondażu przeprowadzonego przez IBRiS na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że 47 proc. badanych "zdecydowanie" lub "raczej" zamierza zaszczepić się przeciw koronawirusowi, 44 proc. deklaruje, że "nie zamierza", a 9 proc. - "że nie wie".

- Te 47 proc. to jest ok. 15 mln osób, jeżeli do 15 mln dodamy te 9-10 mln, które nabyły już odporność w sposób naturalny, w tym momencie zbliżymy się bardzo do poziomu 25 mln, czyli tej odporności stadnej. W takiej sytuacji ci, którzy się zaszczepią będą zabezpieczeni. Natomiast ci, którzy się nie zaszczepią, będą jesienią trzęśli się ze strachu - podsumował prof. Flisiak.

Wideo Prof. Życińska: szczepionki są największym orężem współczesnej medycyny

