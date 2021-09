Przypomnijmy, że w ubiegły czwartek resort zdrowia informował o 974 zakażeniach i 14 zgonach.

- Liczba, która zdecydowanie mnie martwi, to 27 osób, które niestety zmarło. To są liczby, które powinny osobom, które są jeszcze niezaszczepione, które się wahają, uzmysłowić, że to może dotyczyć każdego z nas - powiedział Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.



Reklama

Koronawirus w Polsce Zakażenia i zgony. Dane dzienne 81 5 97 2 55 22 2 81 17 50 21 56 2 206 7 38 2 74 1 39 47 74 2 241 4

Ile zakażeń w poszczególnych regionach?

Nowe przypadki dotyczą województw: lubelskiego (241), mazowieckiego (206), małopolskiego (97), dolnośląskiego (81), podkarpackiego (81), podlaskiego (74), zachodniopomorskiego (74), łódzkiego (56), śląskiego (55), wielkopolskiego (50), pomorskiego (47), warmińsko-mazurskiego (39), kujawsko-pomorskiego (38), opolskiego (22), świętokrzyskiego (21), lubuskiego (17).



Dziewięć zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.



Jak idzie Narodowy Program Szczepień?

Ministerstwo Zdrowia podało, że w ciągu doby wykonano 48 376 szczepień przeciw COVID-19. Z kolei liczba w pełni zaszczepionych Polaków wzrosła do 19 404 212.

Łącznie od początku Narodowego Programu Szczepień wykonano 37 212 955 iniekcji.

Ładowanie...

Ładowanie...

Sytuacja w szpitalach

Resort zdrowia przekazał, że obecnie zajętych jest 1614 łóżek covidowych - wzrost o 48 w ciągu doby.

172 pacjentów zakażonych SARS-CoV-2 podłączonych zostało do respiratorów - o dwóch mniej niż poprzedniego dnia.

Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 6510 łóżek i 654 respiratory.





Ładowanie...

Ponadto Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że kwarantanną objęto 84 962 osoby.

Ile testów w ciągu doby?

Resort zdrowia przekazał, że w ciągu doby wykonano 39 449 testów.

Od wybuchu epidemii koronawirusa w Polsce, a więc od marca 2020 roku, odnotowano ponad 2 907 071 zakażeń, z czego 75 650 osoby zmarły.



Więcej zgonów niż na grypę hiszpankę

Pandemia koronawirusa w USA pobiła niechlubny rekord i pochłonęła więcej ludzkich istnień niż grypa hiszpanka.

Sto lat temu w USA zmarło 674 tys. osób, a na ten moment Stany Zjednoczone notują już ponad 693 tys. zgonów z powodu COVID-19.

Na świecie łącznie zachorowało niemal 220 mln osób, a zmarło ponad 4,53 mln.

Ładowanie...