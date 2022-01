"To może być ostatnia fala". Szef francuskiego resortu zdrowia o COVID-19

Oprac.: Harald Kittel Koronawirus z Chin

Francuski minister zdrowia uważa, że ze względu na szybkie rozprzestrzenianie nowego wariantu Omikron, może dojść do wykształcenia we Francji i na świecie zbiorowej odporności na koronawirusa. "Być może jest to ostatnia fala" - stwierdził Olivier Veran.

Zdjęcie Francuski minister zdrowia, że to może być ostatnia fala koronawirusa / EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON / PAP/EPA