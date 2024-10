Z opisu wynika, że podpalacz to biały mężczyzna w wieku od 30 do 40 lat. Wiadomo, że jest osobą łysiejącą bądź ma bardzo krótkie włosy - zaznaczył rzecznik Biura Policji w Portland Mike Benner . Jak dodał, poszukiwany jest średniej lub szczupłej budowy ciała .

Wybory w USA. Miał podpalić trzy urny wyborcze. Amerykańska policja podała rysopis

Do podpalenia trzech urn wyborczych w regionie doszło na przestrzeni ostatnich trzech tygodni. Amerykanie mogą korzystać ze specjalnych skrytek, by głosować korespondencyjnie przed tzw. Election Day.

W poniedziałek w Portland w stanie Oregon znaleziono "urządzenie zapalające", które zostało przymocowane do jednej z metalowych urn. Urządzenie, które doprowadziło do zapłonu uszkodziło karty do głosowania, choć większość z nich pozostała nienaruszona, z powodu zainstalowanego w urnie mechanizmu gaśniczego. Kolejny pożar wybuchł tego samego dnia przy urnie wyborczej w Vancouver w stanie Waszyngton.