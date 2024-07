Wojna w Ukrainie. Rosja: Atak ukraińskich dronów

Z kolei we wtorek ukraińska armia potwierdziła doniesienia o ataku wywiadu wojskiego HUR na skład amunicji w Rosji . Atak doprowadził do wybuchu przechowywanych tam pocisków.

Sytuacji w Ukrainie przyglądają się ekpercji oraz analitycy z całego świata, którzy oceniają postępy obu krajów. Jeden z nich, Agił Rustamzade, wytłumaczył, że dotychczas stosunek ogniowy na froncie w Ukrainie wynosił 1 do 5. Oznaczało to, że na jeden ukraiński pocisk Rosja odpowiadała pięcioma. Teraz - dzięki dostawom amunicji artyleryjskiej - stosunek ten zmienił się na 1 do 3.