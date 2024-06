"W nocy na terenie z pociskami wybuchł pożar wraz z detonacjami, który objął łączną powierzchnię 3,5 tysiąca metrów kwadratowych i nadal trwa. Biorąc pod uwagę rozmiary składu, wygląda na to, że będzie on eksplodował jeszcze przez długi czas" - oświadczył HUR, który do wpisu w popularnym w Ukrainie portalu dołączył nagranie wideo z miejsca ataku.

Reklama