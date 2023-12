Polityk z niemieckiej partii CDU zaproponował, aby mężczyznom z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną do Niemiec, obniżyć lub zabrać świadczenia socjalne. Chodzi przede wszystkim o tzw. Buergergeld, czyli zasiłek dla osób niepracujących, który aktualnie wynosi ok. 450 euro. Według polityka, zmotywuje to mężczyzn do "udzielenia odpowiedzi na wezwanie ministra obrony Ukrainy".