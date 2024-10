Menszich oskarżono o rozpowszechnianie "fałszywych" informacji za pośrednictwem dwóch postów opublikowanych w rosyjskim serwisie VKontakte - podaje niezależny od Kremla portal "The Moscow Times". We wpisach potępiono rosyjskie ataki w ukraińskiej Winnicy , w których w lipcu 2022 r. zginęło 28 osób.

Skrytykowano też masowe zbrodnie popełnione przez rosyjskie wojska na ukraińskiej ludności cywilnej w Buczy na przedmieściach Kijowa . 59-letnia pielęgniarka zaprzeczyła swojej winie. Inny niezależny rosyjski portal - Mediazona - ustalił, że profil kobiety obserwowało zaledwie 15 osób. Według redakcji mogło dojść do włamania na jej konto.

Rosja. Pielęgniarka skazana za "fałszywe wiadomości" o armii

Menszich była pielęgniarką anestezjologiczną w Narodowym Centrum Chirurgii Medycznej im. Pirogowa, gdzie miała leczyć m.in. rosyjskich żołnierzy rannych na froncie w Ukrainie. - Wiesz, co czuje kobieta, kiedy obok przechodzi (ranny - red.) młody mężczyzna? Współczucie, a nie nienawiść, o jaką mnie oskarżają - powiedziała w sądzie.

Miała też zwrócić się do prokuratora: - Chcesz mi wydać wyrok jak za morderstwo, a ja walczyłam o twoje zdrowie. Leczyłam tylu prokuratorów i sędziów z całej Moskwy .

Opuściła areszt domowy, by pójść do dentysty. Reżim nałożył karę

Menszich została zatrzymana w kwietniu, po czym umieszczono ją w areszcie domowym. We wrześniu przeniesiono ją do aresztu tymczasowego za naruszenie środka zapobiegawczego poprzez opuszczenie domu, aby pójść do dentysty.