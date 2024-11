Korea Północna dostarczyła Rosji systemy rakietowe oraz artyleryjskie dalekiego zasięgu - podał "Financial Times". Część ze sprzętu wysłano do obwodu kurskiego, aby wspomógł rosyjską armię w działaniach na froncie. Tam też stacjonują północnokoreańscy wojskowi. Przytoczony przez dziennik ekspert zauważył, że ruch Korei Północnej to sygnał, że kraj coraz bardziej angażuje się w wojnę, a konflikt jeszcze bardziej się "umiędzynarodawia".