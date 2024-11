Matury próbne 2024: Kiedy? Harmonogram

Maturę w roku szkolnym 2024/2025 zaplanowano na 5-24 maja. Już po długim weekendzie, w poniedziałek 5 maja, absolwenci szkół średnich zmierzą się z testem z języka polskiego. Godzina matury podstawowej nie zmienia się od lat i maturzyści egzamin rozpoczną o godz. 9.00. Drugi dzień matur 2025 roku to 6 maja, a wówczas matura z matematyki na poziomie podstawowym. Matura z języka obcego odbędzie się 7 maja. Zanim jednak uczniowie przystąpią do egzaminów, czekają ich matury próbne. Reklama

Próbne egzaminy maturalne odbędą się od 5 do 17 grudnia 2024 r. Co ważne, zostaną przeprowadzone ze wszystkich przedmiotów. Rozkład egzaminów, jaki proponuje CKE, to rozpoczęcie od języka angielskiego na poziomie podstawowym w czwartek 5 grudnia. Kolejny dzień próbnych matur to matematyka, a 9 grudnia uczniowie zmierzą się z próbną maturą z języka polskiego. Pełny harmonogram próbnych matur 2024 został udostępniony przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Arkusze egzaminów zostaną przekazane szkołom z wyprzedzeniem. W ostatnim miesiącu w roku do egzaminów próbnych przystąpią nie tylko tegoroczni maturzyści, ale także uczniowie klas ósmych.

Próbne egzaminy ósmoklasisty odbędą się od 2 do 4 grudnia. Już niedługo, bo w poniedziałek 2 grudnia, uczniowie napiszą test z języka polskiego, dzień później z matematyki, a 4 grudnia z języka obcego nowożytnego. Centralna Komisja Egzaminacyjna zaleca, by próbne matury oraz próbny egzamin ósmoklasisty zostały przeprowadzone w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu. To oznacza, że próbne egzaminy rozpoczną się o godz. 9.00 i o godz. 14.00. Reklama

Matura 2025. Zasady egzaminów próbnych

Przeprowadzenie testów diagnostycznych jest dobrowolne. Żadne przepisy prawa oświatowego nie nakładają również na uczniów obowiązku wzięcia udziału w próbnym egzaminie maturalnym.

Matury próbne nie mogą podlegać ocenie. To również warto wiedzieć. Centralna Komisja Egzaminacyjna odrzuca jakąkolwiek możliwość wystawiania ocen na podstawie wyników testu diagnostycznego z poszczególnych przedmiotów uzyskanych przez danego ucznia. Każdy uczeń, który podjął się próbnej matury, ma za to otrzymać wartościową informację zwrotną poprzez wskazanie, co robi dobrze, a co wymaga poprawy.

Wyniki próbnych egzaminów mogą również służyć nauczycielom do zidentyfikowania zakresu wiadomości i umiejętności, które wymagają szczególnej uwagi. Należy również mieć świadomość, że zadania w arkuszach egzaminacyjnych będą obejmowały całość wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej kształcenia ogólnego. Co to oznacza? Uczniowie mogą mieć problem z rozwiązaniem niektórych zadań, ponieważ dany zakres materiału może nie być jeszcze omawiany podczas lekcji. Nie należy więc przejmować się wynikami tej części zadań. Reklama