Grzyby w polskich lasach. W sieci nagrania z grzybobrania

Lasy Państwowe publikują na swoich kanałach w mediach społecznościowych zachęcające materiały, ale przypominają też o zasadach, o których powinien każdy wybierający się do lasu amator grzybów.

Każdy miesiąc jest okazją do zbiorów innych grzybów. W maju w lesie grzybiarze natkną się np. podgrzybki . Czerwiec i początek lipca to początek sezonu na kurki i maślaki. W sierpniu grzybiarze mogą liczyć na bogate zbiory borowików.

Lasy Państwowe nie tylko zachęcają, ale i przestrzegają przed brakiem ostrożności. Pomylenie jadalnego okazu grzyba z przypominającym go trującym gatunkiem może skończyć się tragicznie. W Polsce występuje około 200 gatunków trujących grzybów , a zjedzenie kilku z nich grozi śmiercią.

Wysyp grzybów w polskich lasach. Leśnicy apelują

Leśnicy przypominają o podstawowych regułach, o których należy pamiętać w czasie grzybobrania: " Najważniejsza zasada to zbierać tylko te grzyby, które się zna" - piszą Lasy Państwowe.

Jak podkreślają leśnicy, grzyby należy zbierać do koszyka lub łubianki, nigdy do plastikowej reklamówki, w której grzyby mogłyby szybko się zepsuć, a co za tym idzie - stać się przyczyną zatrucia pokarmowego.