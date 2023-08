Do zdarzenia doszło we wtorek około godz. 22. W pobliżu Szkoły Podstawowej nr 7, nieopodal Szkoły Policji w Słupsku, świadkowie zaobserwowali, jak pewien mężczyzna agresywnie się zachowuje - atakował i szarpał przechodniów. Według ich relacji, zaczepiał również nastolatków i krzyczał. Jednemu z 14-latków, którego uderzył w twarz, szarpał również hulajnogę - podaje "Głos Koszaliński".

Słupsk: Agresywny mężczyzna atakował przechodniów. To policjant

Na tym jednak jego agresja się nie zakończyła. Kiedy dwóm chłopcom udało się uciec, mężczyzna ruszył w pogoń za innymi osobami. Widząc dzieci na boisku, zaczął im grozić i rozbierać się do naga. Co więcej, miał także przeskoczyć przez płot i upaść na twarz. Ostatecznie mężczyznę udało się obezwładnić - ludzie zaczęli go bić.