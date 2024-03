Gdynia. Dzik na placu zabaw

Z nagrań nie wynika, żeby zwierzę zachowywało się agresywnie. Zabrało plecak i dopiero kilka metrów dalej zaczął go szarpać w celu odnalezienia tam czegoś do jedzenia.

Nagranie hitem w sieci

Pojawiały się też jednak głosy, że "to nie jest śmieszne". "Nic nie robiąc z tym, dziki będą sobie pozwalać na coraz więcej" - ostrzegają internauci. "Dobrze, że to tylko tak się skończyło"- zauważają inni.

Dziki w Gdyni to poważny problem. Chodzą po centrum miasta, odwiedzają plaże. Niestety co jakiś czas dochodzi też do poważnego incydentu. W grudniu ubiegłego roku jeden z osobników zaatakował 55-latke. Pogryziona kobieta w ciężkim stanie trafiła do szpitala.