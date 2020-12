- Mogę powiedzieć, że będą gwiazdy polskie i zagraniczne, dla młodych, młodszych i wiecznie młodych, czyli będzie to na pewno zabawa wielopokoleniowa. Wśród gości znajdą się wspaniali artyści od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej, od Loony do legendarnego Boney M. z Maizie Williams, czyli możemy się spodziewać pokoleniowego mixu - mówi Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu, zapraszając na największą domówkę w Polsce - 31 grudnia w Telewizji Polsat.

Zdjęcie Sylwester w Polsacie /Telewizja Polsat

Pani dyrektor, podobno Sylwestra Polsatu miało w tym roku nie być?

Nina Terentiew: - Podobno... Nie wiem, kto rozsiewał takie plotki? Nie możemy zawieść naszych widzów, którzy nie wyobrażają sobie ostatniego dnia roku bez Sylwestra w Polsacie. Zresztą to już 15-letnia tradycja.



Jednak z powodu pandemii całe nasze życie się zmieniło i zastanawialiśmy się długo nad formułą tegorocznej Sylwestrowej Mocy Przebojów. Organizujemy to wydarzenie mając na uwadze bezpieczeństwo publiczności, artystów i naszych ekip. W związku z tym w tym roku nie możemy zaprosić widzów na Stadion Śląski, stąd pomysł na organizację imprezy sylwestrowej na żywo w dwóch studiach Polsatu równocześnie. Publiczność będzie się z nami bawić nie tylko przed telewizorami, ale także wirtualnie w bezpośrednim kontakcie z naszymi prowadzącymi i gwiazdami. Szykujemy wiele niespodzianek, ale na razie nie chciałabym za dużo zdradzać.

Proszę chociaż uchylić rąbka tajemnicy.

N.T.: Mogę powiedzieć, że będą gwiazdy polskie i zagraniczne, dla młodych, młodszych i wiecznie młodych, czyli będzie to na pewno zabawa wielopokoleniowa. Wśród gości znajdą się wspaniali artyści od Dawida Kwiatkowskiego do Alicji Majewskiej, od Loony do legendarnego Boney M. z Maizie Williams, czyli możemy się spodziewać pokoleniowego mixu. Dodam jeszcze, że będzie to wyjątkowo interaktywny Sylwester z ogromną liczbą cennych nagród dla naszych widzów.

Wiadomo, że od 15 lat Sylwester Polsatu oglądają miliony widzów. Jaki jest pani przepis na idealnego Sylwestra?

N.T.: Dobra muzyka, dobra zabawa i doborowe towarzystwo, a tak będzie na sylwestrowej domówce z Polsatem. W tym roku pokażemy kulisy koncertu sylwestrowego w naszych mediach społecznościowych. Bądźcie z nami na bieżąco, zarówno przed telewizorami, jak i na Facebooku i Instagramie Polsatu.

Czego chciałaby pani życzyć sobie i nam wszystkim na 2021 rok?

N.T.: W tym roku najbardziej banalna odpowiedź świata "Oby ten nowy rok był lepszy niż poprzedni", nabrała szczególnego znaczenia. Wszyscy jesteśmy udręczeni otaczającą nas rzeczywistością i bardzo czekam, by udało nam się pokonać pandemię. I abyśmy za rok, pod gołym niebem mogli pić szampana do białego rana. A tymczasem, zapraszam wszystkich już dzisiaj na największą domówkę w tym kraju 31.grudnia w Polsacie.