Janusz Tryzno nie żyje. Twórca Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi zmarł 28 maja, dokładnie w swoje 73 urodziny.

Zdjęcie Janusz Tryzno i prezydent Andrzej Duda na uroczystości udostępnienia zdigitalizowanej czcionki Brygada 1918 do powszechnego użytku. / Andrzej Hulimka / Agencja FORUM

Janusz Tryzno urodził się w Szczecinie w 1948 roku. Był absolwentem Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi. W 1980 roku z przyjaciółmi stworzył grupę artystów Correspondences des Arts przekształconą w 1990 r. w fundację.

W 1993 r. Tryzno wraz z żoną Jadwigą utworzył w Łodzi Muzeum Książki Artystycznej (MKA). Tryzno gromadził stare maszyny drukarskie, czcionki i wyposażenie dawnych drukarni. Sam czerpał papier, drukował, wydawał nietypowe książki i publikacje, które - jak wspominali znajomi artysty - były prawdziwymi dziełami sztuki.

MKA mieści się w zabytkowej willi łódzkiego fabrykanta Henryka Grohmana. Tryzno utworzył tutaj prawdziwą enklawę dla artystów. Był dobrym duchem dawnej posiadłości Grohmana - mówili bywalcy muzeum. Artysta wielokrotnie musiał bronić MKA przed likwidacją.

Odkrywca polskiej czcionki na 100-lecie Niepodległości

Muzeum ma kilka ważnych kolekcji m.in. zbiór "Polska Książka Artystyczna z przełomu XX i XXI wieku", kolekcję "Książki o Książkach" oraz unikatowy zbiór urządzeń technicznych, m.in. drukarskich, papierniczych, introligatorskich.

"Janusz Tryzno to odkrywca i rekonstruktor polskiej czcionki na 100-lecie Niepodległości. Czcionka nazywa się Brygada" - napisał na FB Józef Śreniowski.

"Z wielkim bólem zawiadamiamy Was, że Janusz Paweł Tryzno kochany, poważany i ceniony przez wszystkich tych, którzy go znali odszedł za ziemski horyzont. Jest to ogromna strata, nie tylko dla pogrążonej w żałobie rodziny, ale także dla całego łódzkiego środowiska kultury! Zawsze powtarzał, że Muzeum Książki Artystycznej, które było dla Niego 'opus magnum', to nie praca, to przyjemność. Opuszcza nas człowiek wybitny, prawdziwy mistrz i mentor, przyjaciel, którego będzie nam bardzo brakowało." - czytamy na profilu facebookowym Muzeum Książki Artystycznej.



