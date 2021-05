​Igor Sokołowski od czerwca dziennikarzem Polsat News

Igor Sokołowski będzie pracował w Polsat News - dowiedziała się Interia. Dziennikarz w połowie lutego odszedł z TVN24. - Kiedyś powiedziałem, że jedyna walka, którą zawodowo prowadzę, to ta o zaufanie widzów. Wciąż to podtrzymuję i cieszę się, że teraz będę mógł to robić w Polsacie - przekazał Interii Sokołowski. - Igor to bardzo dobry dziennikarz. Cieszę się, że będzie z nami pracował - powiedziała nam Dorota Gawryluk, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

Igor Sokołowski od czerwca w Polsat News

W połowie lutego Igor Sokołowski poinformował o odejściu ze stacji TVN24. Przez kilka miesięcy nie było go w mediach. Aktywny był za to w mediach społecznościowych, ale do tej pory nie zdradzał, jakie będą jego dalsze zawodowe kroki. W rozmowie z nami potwierdził, że od czerwca zostanie dziennikarzem Polsat News.

- Od kilku lat coraz większa część mojego życia toczy się poza Warszawą. Szybko okazało się, że poza wielkim miastem ludzie żyją trochę innymi tematami, a polityka wcale nie jest jedynym dominującym tematem rozmów - przekazał nam Sokołowski.

- I taki świat odnajduję w Polsat News - więcej tematów spoza stolicy i sposób opowiadania rzeczywistości, który odpowiada mi najbardziej. Otwartość i wysłuchanie wszystkich stron dyskusji. Zawodowo jest mi to bardzo bliskie, bo nigdy nie miałem ambicji, aby w programie przedstawiać swoje prywatne wizje lub kogoś do czegoś przekonywać. Wolę informować i starać się zrozumieć, i objaśniać otaczającą nas rzeczywistość - tłumaczy Sokołowski.

Dziennikarz dołączy do zespołu Polsat News już na początku czerwca.

- Kiedyś powiedziałem, że jedyna walka, którą zawodowo prowadzę, to ta o zaufanie widzów. Wciąż to podtrzymuję i cieszę się, że teraz będę mógł to robić w Polsacie - podkreśla.

"W rytmie dnia"

Jak się dowiadujemy, Sokołowski będzie pojawiał się głównie na antenie Polsat News. Zostanie jednym z prowadzących "W rytmie dnia", ale niewykluczone, że widzowie zobaczą go też w innych rolach.

- Igor Sokołowski to bardzo dobry dziennikarz, osobowość telewizyjna. Obserwowałam jego pracę od dłuższego czasu. Bardzo się cieszę, że będzie z nami pracował - powiedziała nam Dorota Gawryluk, dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

- Nasze pasmo "W rytmie dnia" to jedno z miejsc, w którym widzę go na antenie Polsat News - zdradza Gawryluk.

Nowe "Śniadanie..."

Niedawno Polsat News poinformował o zmianie weekendowej ramówki - dotychczasowe "Śniadanie w Polsat News i Interii" zastąpiło "Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii", które poprowadzi Bogdan Rymanowski. "W rytmie dnia" to z kolei codzienne pasmo informacyjne Polsat News, emitowane od poniedziałku do piątku od godz. 9, oraz w soboty od godz. 11 i w niedziele od godz. 12:30.

Do tej pory Sokołowski najdłużej związany był ze stacją TVN24, gdzie pracował w latach 2011-2015. Później, przez niespełna rok, pracował w TVP Info. W latach 2016-2017 współpracował z telewizją Wirtualnej Polski. Po epizodach w TVP i WP wrócił do TVN24, gdzie pracował przez ostatnie trzy lata.

Co ciekawe, Sokołowski to nie tylko dziennikarz, ale także zapalony fan kolejnictwa, które jest dla niego nie tylko pasą, ale też... drugą pracą. Dziennikarską pracę łączył z obowiązkami na kolei - od kilku lat jest bowiem pracownikiem PKP Polskie Linie Kolejowe. Po przejściu do Polsat News wciąż będzie łączył obie funkcje.