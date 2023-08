Jak podało RMF, ojciec natychmiast zabrał synka do strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej , by ci udzielili mu pierwszej pomocy. Na miejsce został także wezwany helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mimo niezwłocznie udzielonej pomocy, dziecka nie udało się uratować .

Ojciec i dziadek chłopca usłyszeli zarzuty

Starszemu z mężczyzn zarzucono nakłanianie do składania fałszywych zeznań. Według RMF, na początku rodzina miała twierdzić, że potrącenia chłopca dokonał nieznany sprawca. Miał on wjechać na posesję spowodować wypadek i uciec z miejsca zdarzenia. Prokuratura uważa, że to 64-latek wymyślił tę wersję wydarzeń i przekonywał do niej syna oraz synową. Za zarzucany czyn grozi mu do 8 lat więzienia.