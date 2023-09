Szef Prokuratury Rejonowej w Zambrowie Marek Mioduszewski poinformował we wtorek, że zatrzymanym mężczyznom postawiono zarzuty nielegalnego składowania, zbierania, transportu odpadów w sposób, który może zagrozić zdrowiu ludzi i zwierząt, obniżyć jakość wody, powietrza i powierzchni ziemi, spowodować zniszczenia w świecie roślin i zwierząt.

Podlaska policja poinformowała we wtorek, że mężczyzn w wieku 46 i 52 lat zatrzymano w połowie września.

Nielegalne wysypisko śmieci w Rutkach. Zatrzymano dwóch mężczyzn

"Podejrzenia policjantów wzbudziły samochody ciężarowe, które regularnie zjeżdżały z ekspresowej ósemki (droga S8) w gminie Rutki. Poruszały się lokalnymi drogami w kierunku, gdzie nie ma żadnych zakładów czy magazynów. W pobliżu znajduje się jedynie nieczynne wyrobisko kruszywa. Szybko wyszło na jaw, że to właśnie miejsce było celem podróży dla wywrotek " - podała w komunikacie policja.

To w tym miejscu policjanci z wydziału zwalczania przestępczości gospodarczej we współpracy z inspektorami wydziału zwalczania przestępczości środowiskowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku zatrzymali na gorącym uczynku na terenie tego wyrobiska dwóch mężczyzn. 46-latek był kierowcą ciężarówki, który przywiózł odpady, a drugi operatorem spycharko-ładowarki i zasypywał przywiezione w to miejsce odpady.