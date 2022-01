Choć piosenka "Maryś, zaszczep się" trafiła do sieci miesiąc temu, to teraz zyskała na popularności. Klip do tej pory obejrzało ponad 90 tys. osób.

Na nagraniu członkowie zespołów "Koplanianki" i "Srebrne Nutki" zachęcają do szczepień przeciwko COVID-19. Autorem tekstu jest Danuta Ekman, a klip został zrealizowany na zlecenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

Seniorzy zachęcają do szczepienia

W teledysku wykonawcy śpiewają piosenkę podczas prac na wsi: zbierania ziemniaków, jabłek w sadzie, karmienia krów czy wywożenia obornika. Próbują przekonać Marysię, by się zaszczepiła: "Zaszczep się Marysiu, chroń swe życie młode, COVID zbiera żniwo, nie pyta o zgodę", "Nie czekaj Marysiu, długo nie czekaj, zaszczep się czym prędzej, nie zwlekaj, nie zwlekaj".

Piosenkę kończą słowa: "Mętlik w głowie duży, od tego gadania, trzeba się zaszczepić dość tego czekania"



- To była super zabawa i przygoda. Do tego bardzo fajne doświadczenie - mówią uczestnicy muzycznego klipu "Maryś, zaszczep się!".