Krosno: Za parking przy kościele płaci się modlitwą

Wiktor Kazanecki WIADOMOŚCI LOKALNE

"Jeśli musisz parkować przy kościele, idź pokłoń się Panu Jezusowi" - w ten sposób księża z krośnieńskiego kościoła farnego zachęcają kierowców, by wstąpili do świątyni i pomodlili się. Wcześniej zauważyli, że część szoferów pozostawia auta tuż przy murze świątyni, chociaż przyjechali w celach zupełnie niezwiązanych z wiarą. - Myślały o swoich sprawach, dlatego to dla mnie wielkie wyzwanie, aby pomóc im okazywać wdzięczność Panu Bogu - mówi Interii proboszcz ks. Andrzej Chmura.

Zdjęcie Tablica przy kościele farnym w Krośnie ma skłonić kierowców, by za parking "zapłacili" modlitwą / Adrian Krzanowski / krosno24.pl