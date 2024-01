Do zdarzenia doszło w sobotę ok. g. 12.15 przy ul. Krakowskiej w Strzelcach Opolskich .

- W trakcie zabawy ojca z dziećmi młodsze z nich wyszło z pokoju i udało się do drugiego pomieszczenia. Chłopiec wszedł na łóżko znajdujące się pod oknem. Wspiął się na parapet i otworzył okno. Dziecko wychyliło się i wtedy spadło - dodała rzeczniczka.

Strzelce Opolskie. Chłopiec wypadł przez okno

Świadkowie zdarzenia zaczęli krzyczeć, co zaalarmowało nieświadomego ojca. Mężczyzna zbiegł na dół i udzielił synowi pomocy. - Gdy na miejsce przyjechali policjanci, dziecko znajdowało się pod opieką rodziców i ratowników medycznych w karetce - przekazała Dorota Janać.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że był to nieszczęśliwy wypadek. Chłopiec doznał ogólnych potłuczeń i urazu głowy. Ratownicy medyczni zabrali go wraz z matką do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.