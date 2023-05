Alert RCB na temat niezdatnej do picia wody. "Komunikat nieprecyzyjny"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek WIADOMOŚCI LOKALNE

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w piątek alert odnośnie do niezdatnej do picia wody na terenie gminy Głogówek. Niedługo później do ostrzeżeń odniósł się na Facebooku Zakład Komunalny Głogówek, który przekazał, że komunikat RCB jest nieprecyzyjny. Sytuacja bowiem ma nie dotyczyć całej gminy, a jedynie jej części.

Zdjęcie Zakład komunalny musiał precyzować zasięg alertu RCB / Facebook/Piotr Bujak; Twitter/@RCB_RP /