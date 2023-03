Co najmniej od środy w Bielsko-Białej trwa awaria wodociągowa, wskutek której doszło do zanieczyszczenia wody na znacznym obszarze miasta. Lokalny sanepid wydał administracyjny zakaz spożywania wody dostarczanej przez spółkę Aqua, a nawet korzystania z niej do celów higienicznych.

"Z dotychczas dostępnych sprawozdań z analiz laboratoryjnych wnika, iż badana woda posiada nieodpowiadające wymogom zabarwienie i zapach" - brzmi treść komunikatu sanepidu opublikowanego w czwartek po godz. 13.

Bielsko-Biała: Awaria wodociągów. Skażona woda niezdatna do picia i higieny

Jak informuje portal bielsko.biala.pl od czwartku prowadzona jest akcja straży pożarnej i ochotników, którzy na wskazanych osiedlach rozdają wodę zdatną do użytku. O skażeniu wody informowali także strażnicy miejscy, którzy przemieszczając się po różnych regionach miasta nagłaśniali awarię za pomocą megafonów.

Reklama

"W pobliżu Starostwa Powiatowego podstawiono w godzinach wieczornych cysternę o pojemności 25 tys. litrów wody, która przyjechała z Dąbrowy Górniczej" - podaje portal. Z kolei przy innych ulicach podstawiono mniejsze beczkowozy, gdzie rozlewano wodę do naczyń, jakie przynieśli mieszkańcy.

Lokalne media wskazują, że niektórzy mieszkańcy przychodzili po jedną butelkę wody, inni zaś potrzebowali jej więcej. "Dla strażaków nie było problemu, żeby komuś zanieść do domu zgrzewkę lub dwie wody" - podkreślono.

Akcja trwa całą dobę, a biorą w niej udział 24 zastępy straży pożarnej.