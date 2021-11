Warszawa: Kolejny wypadek w Złotych Tarasach. Kobieta spadła z kilkunastu metrów. Nie żyje

WIADOMOŚCI LOKALNE

Około 40-letnia kobieta spadła z kilkunastu metrów w warszawskim centrum handlowym Złote Tarasy. Zginęła na miejscu. Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. godz. 14:00. Czynności prowadzi policja z udziałem prokuratora.

Zdjęcie Wypadek w Złotych Tarasach/Zdj. ilustracyjne / Polsat News