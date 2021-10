Warszawa: Awaria instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym. Strażacy dostarczą 300 butli

Jak przekazał rzecznik mazowieckiej PSP informację o usterce technicznej instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym strażacy otrzymali w środę po godzinie 17. - Instalacja działa, ale prewencyjnie są dostarczane z czterech tzw. "banków tlenu" działających w PSP butle z tlenem medycznym" - podkreślił bryg. Karol Kierzkowski.

Wskazał, że chodzi 300 butli 40-litrowych. - W razie braku tlenu wystarczy to na zasilenie instalacji na 24 godziny - zaznaczył. Przypomniał, że butle te stanowią zapas tlenu medycznego na potrzeby szpitali do wykorzystania w walce z wirusem SARS-CoV-2.



"Problem może postępować"

Rzeczniczka stołecznego ratusza Monika Beuth-Lutyk w rozmowie portalem poinformowała, że sytuacja w Szpitalu Południowym jest "dynamiczna". - W szpitalu był problem z tlenem i może on postępować - powiedziała serwisowi tvnwarszawa.pl Beuth-Lutyk.



W poniedziałek stołeczny ratusz poinformował o wstrzymaniu przez Szpital Południowy przyjęć nowych pacjentów. Jak tłumaczył urząd, wysoka liczba przebywających w szpitalu pacjentów, z których część wymaga podłączenia do respiratorów, generuje ogromny jednoczesny pobór tlenu, co skutkuje przekroczeniem wydajności instalacji, która była zaprojektowana na zupełnie inne warunki.



We wtorek stołeczny ratusz poinformował, że obecnie w Szpitalu Południowym przebywa 194 pacjentów na łóżkach zwykłych oraz 42 pacjentów na łóżkach respiratorowych. - W toku konsultacji ze specjalistami ustalono, że taki limit pacjentów powoli zapewnić odpowiednią wydajność sieci tlenowej i bezpieczeństwo pacjentów - poinformowano.



W czwartek będzie dostarczony trzytonowy zbiornik tlenu

W związku z tą sytuacją wieczorem w środę przekazano, że przedstawiciele Warszawy poinformowali dziś Mazowiecki Urząd Wojewódzki o trudnościach z wydolnością instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym. "Wojewoda zadeklarował natychmiastową pomoc - Mazowiecki Urząd Wojewódzki skoordynował dostarczenie do szpitala 285 butli z tlenem (z banku tlenu). Jutro do szpitala ma być też dostarczony 3 tonowy zbiornik tlenu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dodatkowo 100 butli" - przekazał urząd.



Z inicjatywy wojewody odbył się też wieczorem sztab kryzysowy w Szpitalu Południowym z władzami placówki oraz wiceprezydent Renatą Kaznowską i przedstawicielami Warszawy i służb, m.in. straży pożarnej. Podczas spotkania wojewoda Konstanty Radziwiłł wysłuchał raportu przedstawicieli miasta i szpitala.



"Placówka planuje przeprowadzić prace modyfikujące instalację tlenową. Aby to zrealizować potrzebne jest zmniejszenie jej obciążenia. W związku z tym postanowiono, że szpital w dalszym ciągu nie będzie przyjmował nowych chorych, w najbliższych dniach szpital planuje też rutynowe wypisy pacjentów, których stan zdrowia na to pozwala. Zredukowanie obciążenia instalacji, przy wsparciu z dodatkowego zbiornika i butli z tlenem pozwoli na jej modyfikację i dostosowanie do większej liczby pacjentów" - przekazano.

Sytuacja nie spowodowała zamknięcia punktu szczepień

Ratusz zwrócił uwagę, że Szpital Południowy "był projektowany i budowany jako wielospecjalistyczna placówka, gdzie planowano uruchomić m.in. oddziały ginekologiczno-położniczy, chirurgii urazowej i ortopedii, chirurgii ogólnej, internę z pododdziałem kardiologicznym, a więc oddziały niewymagające tlenoterapii".



Jednocześnie wskazano, że sytuacja w Szpitalu Południowym nie spowodowała potrzeby zamknięcia punktu szczepień przeciw COVID-19, który funkcjonuje w placówce. - Doraźne wstrzymanie przyjmowania pacjentów z COVID do placówki nie ma wpływu na działanie punktu szczepień - poinformowano.