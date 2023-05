Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 13:00. Ksiądz Leon Czerwiński, emeryt i rezydent parafii NMP Królowej Polski w Pionkach, wracał na plebanię z pierwszopiątkowej posługi od chorych. Na sobie miał sutannę, komżę i stułę.

W pewnym momencie przewrócił i zaatakował go mężczyzna.

"Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą, 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna" - napisał w oświadczeniu ks. Mariusz Wincewicz, proboszcz parafii NMP Królowej Polski w Pionkach.

Reklama

Po badaniu w szpitalu i zgłoszeniu sprawy na policję duchowny dochodzi do siebie, choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami.

Apel do świadków

Ewentualnych świadków poproszono o kontakt z miejscowymi funkcjonariuszami. Oświadczenie przesłano do wszystkich parafii miasta.

Ks. kan. Leon Czerwiński był pierwszym proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Pionkach i jej budowniczym. Po przejściu na emeryturę w 2018 roku został w tej parafii jako rezydent.