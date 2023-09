Nowe Miszewo: Płonie składowisko odpadów

Mieszkańcy nie kryją oburzenia i irytacji . "To było do przewidzenia" - skomentowała w mediach społecznościowych jedna z użytkowniczek. "Tak miało być. Tak będzie się działo dopóki ten syf nie zostanie sprzątnięty" - napisał inny internauta.

Pożar na Mazowszu. 20 jednostek straży pożarnej w akcji