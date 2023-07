Incydent w samolocie z Warszawy. Pasażera wyprowadzono w kajdankach

Rzeczniczka Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec poinformowała, że do zdarzenia doszło w sobotę, 29 lipca na warszawskim Okęciu. - Do incydentu z udziałem 47-letniego mieszkańca powiatu piaseczyńskiego doszło na pokładzie samolotu przed planowanym wylotem do tureckiej Antalyi - wyjaśniła kapitan.