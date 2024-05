Przełomowa zmiana na drodze do Morskiego Oka. Minister pokazała zdjęcie

"Bus elektryczny, który będzie kursować na trasie do Morskiego Oka, jest już w Tatrach" - ogłosiła w mediach społecznościowych Paulina Hennig-Kloska. Polityczka Polski 2050 pokazała zdjęcie pojazdu. "Od słów do czynów" - zapewniła, nawiązując do wcześniejszych negocjacji z góralami.