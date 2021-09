Małopolska: Śmierć 48-letniego motocyklisty ze Świętokrzyskiego

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w niedzielne popołudnie, ok. godz. 16, we wsi Trybsz (powiat nowotarski).

Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy drogówki wynika, że kierujący motocyklem 48-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego, podczas wyprzedzania zderzył się ze skręcającym w lewo samochodem osobowym marki Renault.

Na miejsce wezwano karetkę oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pomimo udzielanej pomocy i reanimacji nie udało się uratować życia motocyklisty. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu. Kierujący samochodem osobowym był trzeźwy.

Reklama

Cztery wypadki w dwie godziny

Na miejscu wypadku z udziałem prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Nowym Targu i biegłego z zakresu wypadków drogowych przeprowadzono czynności procesowe. Pojazdy zostały zabezpieczone na parkingu strzeżonym. Dokładne okoliczności tego tragicznego zdarzenia będą wyjaśniane w prowadzonym postępowaniu.

W niedzielę na drogach powiatu nowotarskiego w przeciągu dwóch godzin doszło aż do czterech wypadków z udziałem motocykli. Tragiczny w skutkach był wypadek w Trybszu, w pozostałych zdarzeniach - w Nowym Targu i Jabłonce - obrażenia motocyklistów okazały się niezagrażające życiu kierowców.