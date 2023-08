We wtorek chirurg zakończył pracę w szpitalu w Gorzowie Wielkopolskim. Pożegnali go pacjenci i ich rodziny oraz współpracownicy.

Pierwszą operację przeprowadził 60 lat temu. Chirurg kończy pracę w szpitalu

Eugeniusz Murawski przygodę z medycyną zaczął w 1949 roku. To wtedy został studentem szczecińskiej akademii medycznej.

Przeszedł na emeryturę 20 lat temu. Wciąż będzie uczył studentów

Na emeryturę przeszedł ponad 20 lat temu, ale lekarskiego kitla nigdy nie porzucił. Gorzowski szpital to nie jedyna placówka z którą współpracuje. Przyjeżdżał także regularnie m.in. do szpitala w Szczecinie.

Profesor Eugeniusz Murawski weekendowo prowadzi zajęcia dla ratowników medycznych - wykłada anatomię opisową i topograficzną. - Przyjeżdżam na dwa dni, to co to za praca - ocenia.