Do podmycia drogi na granicy powiatów bialskiego i włodawskiego doszło w nocy z czwartku na piątek.

"W jezdni powstała kilkumetrowa wyrwa, zajmująca całą szerokość drogi i trasa na tym odcinku została zablokowana. Od momentu zgłoszenia policjanci obydwu powiatów, jak też strażacy dbają o to, by nikt nie znalazł się w miejscu zagrożonym do czasu zabezpieczenia terenu" - przekazała komisarz Barbara Salczyńska-Prychia, oficer prasowa Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej.

Zdjęcie Przez wyrwę w drodze wyznaczono objazdy / Policja Lubelska /

Wyrwa w drodze. Wyznaczono objazdy

Serwis Słowo Podlasia informuje, że na miejscu pracowały również zastępy straży pożarnej z JRG Włodawa oraz KSRG OSP Sławatycze oraz straż graniczna. O wyrwie w drodze jako jeden z pierwszych poinformował wójt Sławatycz Arkadiusz Misztal.

Reklama

Po zamknięciu drogi kierowcy kierowani są na objazdy przez krajową 63 przez odcinek Janówka-Hanna.

Na miejscu są przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Dróg. Rozstawiają znaki informacyjne oraz bariery ochronne.