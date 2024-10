Informację o śmierci Elżbiety Uzdańskiej podano na stronach RDC we wtorek. Dziennikarka skończyła 77 lat. Z Radiem dla Ciebie była związana od samego początku istnienia rozgłośni.

"Nasze korzenie, tradycja, historia - lubimy ją poznawać, nieraz odkrywać na nowo, gdy dotyczy naszych przodków czy naszego miejsca na ziemi. A kiedy jesteśmy związani emocjonalnie z miejscem naszej pracy, chcemy znać także jego historię. Po to, by się do niej odwoływać, nawiązywać, wspominać i... obchodzić jubileusze" - pisała Elżbieta Uzdańska w tekście z okazji święta RDC.