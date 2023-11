Wypadek na A1. Jest decyzja ws. listu żelaznego dla Sebastiana M.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zadecydował, by nie wydawać listu żelaznego dla Sebastiana M.. - Skoro rozpoczęła się procedura ekstradycji do kraju nie ma podstaw do wydania listu żelaznego - powiadomił sędzia Grzegorz Krogulec. Obrońca zapowiedział złożenie zażalenie do Sądu Apelacyjnego. Sebastian M., kierowca bmw jest podejrzewany o spowodowanie wypadku na autostradzie A1. Na skutek zdarzenia zginęła trzyosobowa rodzina, w tym dziecko.