Podczas środowej konferencji Jerzy Owsiak podał, że za zebrane pieniądze podczas tegorocznej edycji WOŚP udało się zakupić 310 różnych urządzeń za ponad 152 mln zł, które "mają pozwolić wygrać z sepsą".

Z kolei prof. Bohdan Maruszewski podał, że w 104 spośród ponad 160 laboratoriów mikrobiologicznych umieszczone zostaną urządzenia pozwalające na identyfikację drobnoustrojów, które są przyczyną pochodzenia sepsy. Urządzenia przyczynią się do skrócenia czasu rozpoznania choroby, który obecnie wynosi ok. 72 godzin, do kilku, kilkunastu godzin.

Do Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach ma trafić sprzęt, dzięki któremu czas oczekiwania na wyniki badań znacznie się zmniejszy. Ponadto, jak podkreślił Owsiak, do pierwszej partii sprzętu dołączany jest zestaw materiałów zużywalnych, co pomoże podczas początkowego okresu użytkowania.

WOŚP: Pomoc w walce z przemocą

Jerzy Owsiak podał, że fundacja WOŚP stara się również pomagać ośrodkom psychiatrii dla dzieci i młodzieży. W obliczu ostatnich, często tragicznych doniesień z polskich szkół, zdecydowano się współpracę z Uniwersytetem SWPS.

Podpisano list intencyjny z prof. Romanem Cieślakiem, rektorem SWPS, dotyczący współpracy. Wkrótce dla uczniów mają być dostępne aplikacje - których początkowo 50 kupiła fundacja WOŚP - dzięki którym w anonimowy sposób będzie można zgłaszać np. przemoc rówieśniczą, problemy dzieci. Ma się to odbywać w ramach programu Resql.

Podczas 31. finału Wielka Orkiestra Świątecznej pomocy zebrała 243 259 387,25 zł.

To nowy rekord WOŚP. Wynik jest o prawie 19 milionów wyższy niż w ubiegłym roku. Wówczas udało się zebrać 224 mln zł. Z kolei w 2021 roku - 210 mln zł.

Jak powiedział Owsiak podczas konferencji podsumowującej wyniki, najstarsza wolontariuszka 31. finału ma 96 lat i kwestowała w Wielkiej Brytanii. Najmłodsza uczestniczka zbiórki w dniu startu miała 27 dni.

- Ponad 5 mln 400 tys. osób odwiedziło nasze aukcje Allegro - powiedział Jurek Owsiak. Dodał, że jak do tej pory udało się zebrać 30 609 661 zł ze 132 963 internetowych aukcji.

31. finał WOŚP: Chcemy wygrać z sepsą!

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w 2023 roku grała po raz 31. Tegoroczny finał WOŚP odbywał się pod hasłem "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu, który umożliwi szybką identyfikację bakterii prowadzących do sepsy.



Od początku swojej działalności fundacja zebrała na wsparcie polskiej medycyny ponad 1,75 mld zł i kupiła ponad 70 tys. urządzeń.



Jak zapowiadano wcześniej, za pieniądze zebrane w ramach 31. Finału WOŚP miał kupić m.in.: urządzenia do identyfikacji mikroorganizmów metodą spektrometrii masowej typu Maldi TOF; analizatory do wykrywania produktów amplifikacji bakterii, grzybów oraz określania mechanizmów oporności z zastosowaniem technologii rezonansu magnetycznego; zautomatyzowane systemy posiewów próbek mikrobiologicznych; systemy do automatycznego oznaczania lekowrażliwości metodą mikrorozcieńczeń i komory laminarne do laboratoriów mikrobiologicznych.